Νέα διοίκηση στον Σύλλογο Εικαστικών νομού Λάρισας

O Σύλλογος Εικαστικών Ν. Λάρισας, συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες της 19ης Μαρτίου 2026, για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εικαστικών Ν. Λάρισας απαρτίζεται από τους:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

– Πρόεδρος: Γιάννης Γεωργιάδης

– Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Βλαχάκης

– Γενική Γραμματέας: Ελευθερία Μπαρμπούτση

– Ταμίας: Ελένη Αναστασίου

– Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Salvador Σωτήρης Γεροκώστας

– Μέλος: Ζήση–Τσικούρα Αικατερίνη

– Μέλος: Δημοσθένης Χαρούλης

Αναπληρωματικά μέλη:

Ντούφα Ζωή

Χατζημαρκάκη Αικατερίνη

Ελεγκτική Επιτροπή

– Πρόεδρος: Βασίλειος Δαρδούμπας

– Μέλη: Δημήτριος Τσάλτας, Στέφανος Μακρής

Αναπληρωματικό μέλος:

Μακρής Αθανάσιος

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Ελεγκτική Επιτροπή, συνεχίζει, να υπηρετεί τον πολιτισμό και να συμβάλλει ενεργά στην καλλιτεχνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, δεσμεύονται να εργαστούν με συνέπεια, διαφάνεια και συλλογικό πνεύμα, προάγοντας τους σκοπούς του Συλλόγου και στηρίζοντας την εικαστική δημιουργία σε όλες τις εκφάνσεις της.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής, σύμφωνα με το καταστατικό.