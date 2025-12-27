Νέα διοίκηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας, συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η σύνθεση του ΔΣ είναι: πρόεδρος – Αργύρης Γιουρούκης, αντιπρόεδρος – Ευδοκία Ποιμενίδου, γραμματέας – Βαγγέλης Ρεμπάπης, ταμίας – Αναστασία Κιούση και μέλη: Νίκος Παναγιώτου (αναπληρωτής ταμίας), Βίκυ Τασιοπούλου (αναπληρωτής γραμματέας) και Χρύσα Μαστοροδήμου.

Η σύνθεση της ΕΕ είναι: πρόεδρος – Γεωργία Μαστροδήμου, γραμματέας – Μαρία Φούντα και μέλος – Ελένη Χριστούλα.

Οι Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές), δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, μπορούν να επικοινωνούν για ενημέρωση, στο τηλέφωνο 6983444094.