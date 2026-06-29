Νέα διοικητική υπάλληλος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ορκίστηκε ενώπιων της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Αικατερίνης Καραγιώργου, η κ. Αγγελική Αδάμου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Διοικητικού Υπάλληλου της Διεύθυνσης.

Ο ως άνω διορισμός, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την υπό στοιχεία 68041/N4/27-5-2026 (ΦΕΚ 2850/Γ’/11.06.2026) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της προκήρυξης 2ΓΒ/2025.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, καλωσόρισε και συνεχάρη τη νεοδιόριστη υπάλληλο, δίδοντάς της ευχές για δημιουργική και καρποφόρα άσκηση καθηκόντων, με στόχο την επιτυχή και απρόσκοπτη επιτέλεση του έργου, το οποίο αναλαμβάνει υπεύθυνα. Επισήμανε δε, ότι ο ρόλος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αλλά και πολυδιάστατος, με συνέπεια κάθε νέο μέλος, το οποίο προστίθεται στο δυναμικό της, να είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για την επίτευξη των κοινών στόχων.