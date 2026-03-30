Νέα ενημερωτική συνάντηση για την Ακαδημία Γονέων της ΠΔΕ Θεσσαλίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Παιδείας και Ισότητας και το Δήμο Λαρισαίων, διοργανώνει την 5η Συνάντηση της Ακαδημίας Γονέων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026 και ώρα 18:00 – 19.30 μ.μ., στο «Χατζηγιάννειο» Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, με θέμα: «Διατροφικές συνήθειες για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας».

Εισηγητές

Δρ. Ανδρούτσος Οδυσσέας, Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Διατροφής & Κλινικής Διαιτολογίας, Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφολογίας, Παν/μιο Θεσσαλίας, με θέμα:

«Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα: αιτιολογία, συνέπειες, δράσεις πρόληψης/αντιμετώπισης».

Δρ. Σβώλος Βάιος, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Διατροφής & Κλινικής Διαιτολογίας, Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφολογίας, Παν/μιο Θεσσαλίας, ΣυνιδρυτήςΑκτίς Υγείας ΑΜΚΕ, με θέμα:

«Δράσεις για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας».

Δρ. Στρογγυλού Δήμητρα, Ψυχολόγος Υγείας, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Διατροφής & Κλινικής Διαιτολογίας, Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφολογίας, Παν/μιο Θεσσαλίας, ΣυνιδρύτριαΑκτίς Υγείας ΑΜΚΕ, με θέμα:

«Στιγματιστικός λόγος: πώς να μιλήσουμε στα παιδιά μας για την παχυσαρκία».

Ερωτήσεις κοινού/ εγγραφές στις Εργαλειοθήκες (υλικό του Υπ. Υγείας για την Παιδική Παχυσαρκία).