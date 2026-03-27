Νέα καταγγελία από κόρη επιχειρηματία για την οικογένεια Ρομά στη Λάρισα – Πώς της άρπαξαν το Rolex

Μια νέα καταγγελία έρχεται να προστεθεί στο ήδη βαρύ ποινικό παζλ της ισχυρής οικογένειας Ρομά από τον θεσσαλικό κάμπο, αποκαλύπτοντας έναν ακόμη κρίκο σε μια αλυσίδα στοχευμένων επιθέσεων με θύματα εύπορους πολίτες και «λάφυρα» αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αρπαγή ενός Rolex Daytona Meteorite, αξίας περίπου 94.000 ευρώ που άνηκε σε κόρη επιχειρηματία. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό ρολόι με καντράν από μετεωρίτη, υψηλής ζήτησης στη διεθνή αγορά, το οποίο δεν αποτελεί απλώς κόσμημα, αλλά επενδυτικό αντικείμενο και γι’ αυτό ιδανικό στόχο για οργανωμένα κυκλώματα.

Η ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 20ής Δεκεμβρίου 2024, στο Παλαιό Ψυχικό. Δύο κουκουλοφόροι, ντυμένοι στα μαύρα, προσέγγισαν αιφνιδιαστικά την ιδιοκτήτρια τη στιγμή που επέστρεφε στο σπίτι της. Με απειλητικό ύφος και επιτακτικές εντολές, της ζήτησαν μόνο ένα πράγμα, το ρολόι. Δεν άγγιξαν χρήματα, δεν ενδιαφέρθηκαν για τα κοσμήματα που φορούσε. Υπό την απειλή βιας, η γυναίκα αναγκάστηκε να το αφαιρέσει από τον καρπό της. Οι δράστες το άρπαξαν και εξαφανίστηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα, σε μια ενέργεια που περισσότερο παραπέμπει σε «παραγγελία» παρά σε τυχαία ληστεία δρόμου.

Καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο Rolex δεν φοριόταν συχνά. Αντιθέτως, είχε παραμείνει για μεγάλο διάστημα στο σπίτι και χρησιμοποιήθηκε εκείνο το βράδυ περιστασιακά. Στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι οι δράστες διέθεταν εσωτερική πληροφόρηση. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται άνδρας με τον οποίο η γυναίκα διατηρούσε προσωπική σχέση. Είχε επισκεφθεί επανειλημμένα την οικία της, γνώριζε τους χώρους και κυρίως είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ρολόι, σχολιάζοντας τη μάρκα και την αξία του και ρωτώντας για άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι πρόκειται για ένα από τα τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας Ρομά που έχουν ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση εξαπάτησης με τις “χρυσές λίρες”, μια υπόθεση που ξεπέρασε το 1 εκατ. ευρώ και αποκάλυψε τη δράση οργανωμένου κυκλώματος.

Η σύνδεση αυτή δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς δείχνει ένα σταθερό μοτίβο δράσης: προσέγγιση θυμάτων μέσω προσωπικών επαφών, καταγραφή περιουσιακών στοιχείων και στη συνέχεια στοχευμένο «χτύπημα» με ακρίβεια. Ενδεικτικό της εμπλοκής του είναι ότι μετά τη ληστεία φέρεται να ρωτούσε επίμονα το θύμα για το κουτί του ρολογιού και για πιθανούς αγοραστές μεταχειρισμένων ρολογιών, στοιχείο που παραπέμπει- σύμφωνα με την αστυνομία – σε προσπάθεια διοχέτευσης του κλοπιμαίου σε κλειστά δίκτυα. Το Rolex Daytona Meteorite, λόγω της σπανιότητάς του, δεν διακινείται εύκολα σε «ανοιχτή» αγορά, ωστόσο αποτελεί περιζήτητο αντικείμενο σε παράλληλα κυκλώματα, όπου τέτοιου είδους πολυτελή είδη αλλάζουν χέρια χωρίς ίχνη.

«Κάτσε καλά, ξέρω τα πάντα για σένα»

Η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο σοβαρή τροπή μέσα από τη συμπληρωματική μήνυση που κατέθεσε η γυναίκα πριν από λίγες ημέρες, η οποία περιγράφει πλέον και περιστατικά εκβιασμού. Σύμφωνα με τη νέα κατάθεσή της, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, στη Γλυφάδα, ο ίδιος άνδρας ήδη προφυλακισμένος για την υπόθεση με τις χρυσές λίρες φέρεται να την εντόπισε στον δρόμο και να την ακολούθησε μαζί με συνεργό του. Με επικίνδυνους ελιγμούς την ανάγκασε να σταματήσει και την πλησίασε με επιθετική διάθεση.

Όπως καταγγέλλει, της ζήτησε να βγει από το όχημα και άρχισε να την απειλεί, αναφερόμενος ευθέως στο ρολόι. «Σταμάτα να ψάχνεις για το ρολόι, είναι στα χέρια που του αξίζει», φέρεται να της είπε. Όταν εκείνη αντέδρασε, προειδοποιώντας ότι θα προσφύγει στις Αρχές, ο τόνος κλιμακώθηκε: «Κάτσε φρόνιμα, ξέρω την οικογένειά σου, τα πάντα για σένα και την εταιρεία σου. Κρίμα είναι να γίνουν στάχτη», της είπε, σύμφωνα με την καταγγελία, προκαλώντας της έντονο φόβο. Η ίδια επισημαίνει ότι η αναφορά του δράστη στο ρολόι «που είναι εκεί που του αξίζει» συνδέεται κατά την εκτίμησή της με τον τρόπο ζωής και την επίδειξη πολυτελών αντικειμένων από το περιβάλλον του, στοιχείο που ήδη ερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης των «χρυσών λιρών».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και μια ακόμη αναφορά. Όπως καταθέτει, με τον ίδιο τρόπο είχε πέσει θύμα ληστείας και άλλη γυναίκα από το περιβάλλον του ίδιου άνδρα, γνωστή στο παρελθόν από τον χώρο των καλλιστείων, γεγονός που ενισχύει την εικόνα επαναλαμβανόμενης μεθοδολογίας. Η καταγγέλλουσα ζητά την ποινική δίωξη του συγκεκριμένου προσώπου τόσο για τη ληστεία όσο και για τον εκβιασμό, κάνοντας λόγο για μια συνεχή κατάσταση φόβου.

Φρίξος Δρακοντίδης (protothema.gr)