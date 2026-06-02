Νέα μόνιμη υπάλληλος στον Δήμο Τυρνάβου

Με μία ακόμη μόνιμη υπάλληλο ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Τυρνάβου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου ενώπιον του Δημάρχου Τυρνάβου, Στέλιου Τσικριτσή. Πρόκειται για την Αλμπάνη Μαρία του

Γεωργίου, η οποία διορίστηκε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2ΓΒ 2025) σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού.

Η νέα υπάλληλος αναλαμβάνει καθήκοντα στις υπηρεσίες του Δήμου, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου καλωσόρισε τη νέα υπάλληλο και της ευχήθηκε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων της, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι με τις γνώσεις και την επιστημονική της κατάρτιση θα συμβάλει ουσιαστικά στο έργο του Δήμου και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.