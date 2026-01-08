Νέα παιδική χαρά στη Γιάννουλη – Την ερχόμενη Τρίτη τα εγκαίνια, στην πλατεία Θρακών

Μία ακόμη νέα παιδική χαρά, η δεύτερη στη Γιάννουλη, παραδίδεται στην πόλη, στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής, σε κάθε συνοικία.

Η νέα παιδική χαρά βρίσκεται στην Πλατεία Θρακών (Αβδημιώτη, Δημητρίου-Καραολή, Κουλουψούζη) στη Γιάννουλη, τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026, στις 12.30 μ.μ. και η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλες και όλους.

Άλλες δέκα παιδικές χαρές, σε συνοικίες της Λάρισας, αναμένεται να αναβαθμιστούν εντός του 2026, καθώς τον περασμένο Δεκέμβριο εγκρίθηκε σχετική πρόταση της Δημοτικής Αρχής για χρηματοδότηση των εργασιών ανακατασκευής και προμήθειας εξοπλισμού από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου. Υπενθυμίζεται ότι 15 παιδικές χαρές, νέες και ανακαινισμένες, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές, παραδόθηκαν στο κοινό πέρυσι.