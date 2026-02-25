Νέα παρέμβαση Παπαστεργίου για την άδεια της Βιολάντα

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σχολίασε σήμερα τα δημοσιεύματα σχετικά με την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου «Βιολάντα».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Συνδέσεις” δήλωσε ότι από το 2000 έως το 2013 δραστηριοποιούνταν ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ότι η τελευταία του υπογραφή σε άδεια λειτουργίας ήταν το 2011.

Ανέφερε ότι πρόκειται για τμήμα κτιρίου που είχε κατασκευαστεί σε δύο φάσεις και τόνισε πως, δεδομένου ότι η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη, δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω. Πρόσθεσε όμως πως σοκαρίστηκε με την απολογία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και την «ευθεία βολή» αλλά δεν τον «κακίζει» γιατί «τον αντιλαμβάνεται απόλυτα».

trikalaenimerosi.gr