Νέα πρότυπη παιδική χαρά στο Αργυροπούλι – Παρουσιάστηκε η μελέτη

Προ ημερών παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου η ολοκληρωμένη μελέτη για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς στο Αργυροπούλι, ένα έργο που αποτέλεσε προεκλογική δέσμευσητης Δημοτικής Αρχής και σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την υποστήριξη της καθημερινότητας μαθητών, γονιών και κατοίκων της περιοχής.

Τη μελέτη εκπόνησε και ανέλυσε ο αρχιτέκτονας- μηχανικός Ιωάννης Ν. Παναγιώτου, παρουσία του Δημάρχου Τυρνάβου Στέλιου Τσικριτσή, του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δημήτρη Γερακίνη και των Αντιδημάρχων Νίκου Αρβανίτη, Νίκου Νταλαγιάννη, Διαμάντως Μπάσμπα και Ευγενίας Μαμανού.

Η μελέτη προβλέπει παρεμβάσεις διαμόρφωσης επί δυο δημόσιων χώρων του Αργυροπουλίου, πεζοδρόμου και πλατείας, με τις παρεμβάσεις να επιχειρούν ανασχεδιασμό και αναβάθμιση δύο ανενεργών, όμορων χώρων και συγκεκριμένα τμήμα του παρακείμενου πεζοδρόμου και τμήμα της σχολικής αυλής του Δημοτικού Σχολείου. Στόχος αποτελεί η δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και αισθητικά αναβαθμισμένου δημόσιου χώρου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, που θα συνδυάζει περιοχές φύτευσης και περιήγησης, καθιστικά καθώς και περιοχή παιχνιδιού για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Η μελέτη οργανώνεται γύρω από την πρόθεση αναβάθμισης των σχολικών αυλών προς όφελος της σχολικής κοινότητας και ταυτόχρονα απόδοσής τους στην τοπική κοινωνία προς χρήση μετά τη λειτουργία του σχολείου.

Όπως σημειώνεται στην τεχνική περιγραφή «Πρόκειται για τον χώρο που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του προαυλίου του Δημοτικού σχολείου Αργυροπουλίου, καθώς και στο τμήμα του χώρου της μικρής πλατείας που γειτνιάζει με τη σχολική αυλή. Κεντρικός στόχος της μελέτης είναι η διακριτική ενοποίηση των δύο ανεξάρτητων μέχρι σήμερα χώρων, η αναβάθμιση της αισθητικής και λειτουργικής τους ποιότητας και η επίλυση της ανάγκης για ασφαλή και ελεγχόμενη πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, αλλά και μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Επιδιώκεται η δημιουργία ενός δημόσιου χώρου αναψυχής, που θα περιλαμβάνει μια πρότυπη παιδική χαρά, η οποία θα είναι προσβάσιμη τόσο από μαθητές κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου όσο και από δημότες με παιδιά εκτός σχολικού ωραρίου.

Αυτό επιτυγχάνεται από ένα διπλό σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης που επιτρέπει την ασφαλή λειτουργική ενοποίηση των δύο χώρων. Συγκεκριμένα δημιουργείται νέα πρόσβαση στο όριο της πλατείας και της παιδικής χαράς, καθώς και νέα περίφραξη με θύρα μεταξύ παιδικής χαράς και σχολικής αυλής. Με αυτές τις παρεμβάσεις η παιδική χαρά αποτελεί έναν ενδιάμεσο χώρο που δέχεται τους μαθητές με ασφάλεια κατά τη λειτουργία του σχολείου, ενώ επιτρέπει στους χρήστες την απογευματινή πρόσβαση χωρίς τη δυνατότητα εισόδου στη σχολική μονάδα…».

Η κατασκευή της παιδικής χαράς θα γίνει με σύγχρονες πιστοποιημένες υποδομές, δάπεδο ασφαλείας, σύγχρονα όργανα παιχνιδιού, διαμορφώσεις εδαφών, βελτιωμένη προσβασιμότητα για όλους, νέες περιφράξεις, αναβάθμιση φωτισμού, χώρους σκίασης και φυτεύσεις που ενισχύουν το φυσικό περιβάλλον και την αισθητική ποιότητα. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού, ασφαλούς και ελκυστικού υπαίθριου χώρου που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το χωριό και κεντρικό χώρο κοινωνικής ζωής και παιχνιδιού.

Για τη δημοτική αρχή, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι με τη μελέτη αυτή,ο Δήμος Τυρνάβου αποκτάτο τεχνικό και θεσμικό εργαλείο για να διεκδικήσει χρηματοδότηση και να προχωρήσει σε διαδικασία ένταξης, ώστε να γίνει εφικτή η μελλοντική κατασκευή του έργου.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής δήλωσε:«Η κατασκευή της νέας παιδικής χαράς στο Αργυροπούλι ήταν προεκλογική μας δέσμευση και την επιβεβαιώσαμε από την πρώτη κιόλας ανοιχτή συνέλευση στο χωριό, παρουσιάζοντας δημόσια τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής. Παραμένουμε απολύτως πιστοί σε όσα έχουμε υποσχεθεί. Με την ολοκλήρωση της μελέτης κάνουμε το ουσιαστικό πρώτο βήμα: αποκτούμε το απαραίτητο εργαλείο για να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση και να προχωρήσουμε με σχέδιο και σοβαρότητα στην υλοποίηση του έργου. Η νέα παιδική χαρά θα αποτελέσει έναν σύγχρονο, ασφαλή και όμορφο δημόσιο χώρο για τα παιδιά και τις οικογένειες του Αργυροπουλίου. Προχωράμε βήμα-βήμα, με συνέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον για τις πόλεις και τα χωριά του Δήμου μας».