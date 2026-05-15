Νέα Συντονιστική Επιτροπή στη “Συμπαράταξη Λαρισαίων”

Συνεδρίασε την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στα γραφεία της «Συμπαράταξης Λαρισαίων» η νέα Συντονιστική Επιτροπή της παράταξης, η οποία προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση της 7ης Μαΐου 2026, και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Συντονιστής της Συντονιστικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο πρώην Διευθυντής της ΠΕΔ Θεσσαλίας Δημήτρης Τσούμας, ενώ στη θέση του Αναπληρωτή Συντονιστή εξελέγη ο εκπαιδευτικός και πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας Αργύρης Γιουρούκης.

Να σημειωθεί πως στη Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με το καταστατικό της παράταξης, συμμετέχουν ο πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης και ο Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της «Συμπαράταξης Λαρισαίων» Δημήτρης Δεληγιάννης.

Η νέα σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής έχει ως εξής:

Δημήτρης Τσούμας (Συντονιστής, γεωλόγος,πρ. Διευθυντής ΠΕΔ Θεσσαλίας)

Αργύρης Γιουρούκης (Αναπληρωτής Συντονιστής, εκπαιδευτικός και πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας)

Σπύρος Γκουργκούλιας (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ελεύθερος επαγγελματίας)

Βασίλης Δουβλέτογλου (Συνταξιούχος)

Γιώργος Εμμανουήλ (Οικονομολόγος)

Μίνα Λίταινα (Φιλόλογος, διευθύντρια του 2ου Λυκείου Λάρισας, μέλος της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων)

Βασιλική Μπαμπουκλή (Δικηγόρος, τοπική σύμβουλος)

Μιλτιάδης Μπουρονίκος (Λογιστής, πρ. υπεύθυνος οικονομικών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων)

Απόστολος Πέκας (Πολιτικός μηχανικός, πρ. σύμβουλος Δημάρχου Λαρισαίων)

Μιχαήλ Σαμπάνης (Μουσικός)

Πρόδρομος Σκενδερίδης (Τεχνολόγος Τροφίμων – Εκπαιδευτικός, τοπικός σύμβουλος)

Θεοφάνης Χατζηγρίβας (Ελεύθερος επαγγελματίας)

Στέφανος Χαχάμης (Ιδιωτικός υπάλληλος)

ΆννυΨάρρα (Δημοτική σύμβουλος)

Η νέα Συντονιστική Επιτροπή αναλαμβάνει το έργο του οργανωτικού συντονισμού της παράταξης, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην τοπική κοινωνία και τη διαμόρφωση ουσιαστικών παρεμβάσεων για τα ζητήματα της πόλης και των πολιτών.