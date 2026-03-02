Τοπικά

Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ελασσόνας

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ελασσόνας ενημερώνει τους δημότες και κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα επικοινωνίας της υπηρεσίας.

Τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα εξής:

📞 24933-50119

📞 24933-50120

📞 24933-50121

📞 24933-50122

Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας παραμένει ως έχει:

Δευτέρα έως Παρασκευή | 07:00 – 15:00.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται κατά προτίμηση κατόπιν ραντεβού, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η εξυπηρέτηση και χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού.

Διεύθυνση: 6ης Οκτωβρίου 165 (νέο κτήριο Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ελασσόνας) 

Σχετικά Άρθρα