Νέα υδρευτική γεώτρηση για τον Παραπόταμο – Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου

Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής για τον Δήμο Τεμπών μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση για την ανόρυξη (αντικατάσταση) και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης για την υδροδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Παραποτάμου.

Η σύμβαση υπογράφηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑ Τεμπών μεταξύ του Δημάρχου Τεμπών και Προέδρου της ΔΕΥΑ Τεμπών κ. Γιώργου Μανώλη και του κ. Ευάγγελου Τσιρωνά, εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 183.517,47 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από το «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών – Υποδομών ΟΤΑ 2021–2025» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο περιλαμβάνει:

· την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης,

· την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης ισχύος για την άντληση και μεταφορά του νερού,

· καθώς και την κατασκευή δικτύου αγωγών για τη μεταφορά του νερού από τη θέση της γεώτρησης έως τη δεξαμενή ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας.

Με την υλοποίηση του έργου ενισχύεται σημαντικά η υδροδότηση του Παραποτάμου, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη επάρκεια νερού και αναβαθμίζοντας τις βασικές υποδομές ύδρευσης της περιοχής.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης σε όλο το Δήμο Τεμπών, με στόχο τη διασφάλιση επάρκειας και ποιότητας νερού για όλες της Δημοτικές Κοινότητες και τους οικισμούς.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Τεμπών Γιώργος Μανώλης τόνισε:

«Η υλοποίηση έργων που ενισχύουν τις βασικές υποδομές του τόπου μας αποτελεί σταθερή δέσμευση της δημοτικής μας Αρχής. Με τη νέα υδρευτική γεώτρηση στον Παραπόταμο κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη διασφάλιση επάρκειας και ποιότητας νερού για τους κατοίκους. Συνεχίζουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου να προχωρούμε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη του Δήμου Τεμπών και βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών μας.»

Στην υπογραφή της σύμβασης παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Γκατζόγιας και Γιώργος Νικολάου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παραποτάμου Γιώργος Γκουγκουλιάς, καθώς και η Πολιτικός Μηχανικός της ΔΕΥΑ Τεμπών Τριάδα Ζορμπά.