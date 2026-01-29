Νέα υδρευτική γεώτρηση στην περιοχή του Αμπελώνα

Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την κατασκευή νέας υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή Αμπελώνα, στη θέση «Προφήτης Ηλίας».

Το έργο αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της δημοτικής αρχής Τυρνάβου για την ενίσχυση μέσω της ΔΕΥΑΤ και αναβάθμιση του υδρευτικού δικτύου, με στόχο την παροχή επαρκούς και ποιοτικού νερού στους κατοίκους.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και περιλαμβάνει τη διάνοιξη νέας γεώτρησης, καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υδρευτικών εγκαταστάσεων.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η περιοχή θα επωφεληθεί από βελτιωμένη πίεση νερού, καθαρότερη υδροδότηση και αξιόπιστο δίκτυο, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί τεχνικά ότι οι ενδεχόμενες διακοπές ρεύματος δεν θα επηρεάζουν πλέον την κανονική υδροδότηση της περιοχής.

Στην έναρξη των εργασιών βρέθηκαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου, κ. Στέλιος Τσικριτσής, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Τυρνάβου, κ. Σταύρος Τσαγκαράκος, και ο Αντιδήμαρχος, κ. Νίκος Νταλαγιάννης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία.

Η δημοτική αρχή εργάζεται με στόχο να παρέχει ποιοτικό, επαρκές και φθηνό νερό, ένα βασικό κοινωνικό αγαθό για όλους τους δημότες, ενισχύοντας την καθημερινότητά τους και την ποιότητα ζωής στην περιοχή.

Η εκτιμώμενη διάρκεια των εργασιών είναι έως το τέλος Μαρτίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πρόσβαση στην περιοχή θα περιορίζεται για λόγους ασφάλειας, ενώ οι δημότες παρακαλούνται για κατανόηση και συνεργασία.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η περιοχή Αμπελώνα θα διαθέτει αναβαθμισμένο υδρευτικό δίκτυο, έτοιμο να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων με αξιοπιστία και σταθερότητα, ανεξάρτητα από τεχνικές ή ηλεκτρολογικές δυσκολίες.