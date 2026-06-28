Νέα ψηφιακή εποχή για τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – «Πράσινο φως» για τον εκσυγχρονισμό της Δικτυακής Πύλης

Θ. Μαμάκος: «Δημιουργούμε ένα σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα, με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για την Πινακοθήκη και τη Λάρισα»

Σε νέα ψηφιακή εποχή περνά η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, καθώς ένα σημαντικό έργο για τον εκσυγχρονισμό της Δικτυακής Πύλης και της πλήρους ψηφιακής μετάβασης του οργανισμού έλαβε «πράσινο φως» για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Πρόκειται για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα: Εκσυγχρονισμός της Διαδικτυακής Πύλης και Ανάπτυξη Διαδραστικών Εφαρμογών», που κατατέθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026» του Υπουργείου Πολιτισμού, έργο το οποίο χρηματοδοτείται με 25.000 ευρώ – και θα συνοδεύεται και από την επίσημη αιγίδα του Υπουργείου.

Στο πλαίσιο του έργου, αναμένεται να υλοποιηθούν εργασίες μετάπτωσης και ενοποίησης του ψηφιακού αποθέματος της Πινακοθήκης, αλλά και να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, ενιαίο και ασφαλές ψηφιακό οικοσύστημα (εκδηλώσεις, δράσεις, εκθέσεις, συλλογές, κείμενα, τεκμηρίωση). Κρίσιμο στοιχείο του έργου είναι η δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Καλλιτεχνών, καθώς και η παροχή αναβαθμισμένων εργαλείων περιήγησης και μάθησης.







«Είναι ένα έργο εξαιρετικής σημασίας για την εξωστρέφεια της Δημοτικής μας Πινακοθήκης, που φιλοξενεί τη δεύτερη σημαντικότερη συλλογή έργων νεοελληνικής τέχνης σε πανελλαδικό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση του έργου, η Δημοτική Πινακοθήκη θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα σύνολο ψηφιακών, διαδικτυακών και διαδραστικών υπηρεσιών, φέρνοντας όλον τον κόσμο σε επαφή με την ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά της Λάρισας, προσφορά του αείμνηστου Γεώργιου Κατσίγρα. Αυτός είναι, τελικά, και ο σκοπός της τεχνολογίας: να μετατρέπεται σε εργαλείο διάδρασης και εξωστρέφειας αλλά και προστιθέμενης αξίας για την πόλη», σημειώνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα, κ. Θανάσης Μαμάκος.



Σύγχρονο Ψηφιακό Οικοσύστημα

Το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα: Εκσυγχρονισμός της Διαδικτυακής Πύλης και Ανάπτυξη Διαδραστικών Εφαρμογών» στοχεύει στην πλήρη ψηφιακή μετάβαση του οργανισμού. Ως «Αναγνωρισμένο Μουσείο» από το Συμβούλιο των Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού, η Πινακοθήκη ευθυγραμμίζεται σταθερά με διεθνή πρότυπα και την επιστημονική δεοντολογία.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, αντικαθίστανται οι παλαιότερες διαδικτυακές υποδομές και δημιουργείται ένα σύγχρονο, ενιαίο και ασφαλές ψηφιακό οικοσύστημα.

Κεντρικός άξονας είναι η μετάπτωση και ενοποίηση του ψηφιακού αποθέματος της Δημοτικής Πινακοθήκης με τη μεταφορά ενός τεράστιου όγκου δεδομένων (εκδηλώσεις, δράσεις, παλαιές και τρέχουσες εκθέσεις, συλλογές, κείμενα, τεκμηρίωση) σε ένα σύγχρονο, προσβάσιμο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

Η Πινακοθήκη θα επενδύσει επίσης σε σύγχρονες διαδραστικές εφαρμογές που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά την εμπειρία του επισκέπτη, μέσω «έξυπνης» ξενάγησης με QR codes και audio guide, διαδραστικού χάρτη και εικονικής περιήγησης, αλλά και εκπαιδευτικών εφαρμογών gamification.

Στόχος όλων αυτών είναι η τέχνη να γίνει πιο προσβάσιμη, βιωματική και ελκυστική, στους επισκέπτες της Πινακοθήκης, φυσικούς και διαδικτυακούς, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές.

Παράλληλα, αναμένεται να δημιουργηθεί ένα Ψηφιακό Μητρώο Καλλιτεχνών, το οποίο θα λειτουργεί ως δομημένο εργαλείο τεκμηρίωσης της τοπικής καλλιτεχνικής παραγωγής.

Τέλος, πρόκειται να καλυφθεί ένα πολύ σημαντικό κενό, η συστηματική – με σύγχρονα μέσα – καταγραφή της ροής των επισκεπτών, όπως και η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των επόμενων ετών.

Το πρόγραμμα του ΥΠΠΟ

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού» ενισχύει σταθερά, τα τελευταία χρόνια, τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή, προσφέροντας ένα δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο επιχορηγήσεων, που απευθύνεται σε φορείς και δημιουργούς, σε κάθε γωνιά της χώρας. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της πολιτιστικής πολυφωνίας, η προαγωγή της καινοτομίας, η στήριξη της εξωστρέφειας και η ενδυνάμωση των δομών και των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανανέωση του πολιτιστικού χάρτη της Ελλάδας.











