Νέες αυτοψίες για τις εκτεταμένες ζημιές στις δενδροκαλλιέργειες – Aμεσες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τυρνάβου

Σε συνέχεια της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου στον Δήμο Τυρνάβου από τον ΕΛΓΑ και ανέδειξε το μέγεθος των ζημιών στην αγροτική παραγωγή, χθες πραγματοποιήθηκαν νέες επιτόπιες επισκέψεις σε πληγείσες περιοχές, με επίκεντρο την κοινότητα Δένδρων – Πλατανουλίων, αλλά και σε καλλιέργειες στον Τύρναβο.

Στις αυτοψίες συμμετείχαν ο Δημήτρης Σταυρίδης, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Ιωάννης Βαγγέλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυτοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Δημήτρης Πίχλιβας, Διευθυντής της ΔΑΟ Π.Ε. Λάρισας, η Νατάσσα Σταματοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Φυτοπροστασίας της ΔΑΟ Λάρισας, και ακόμη ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δένδρων – Ο.Π. «Γαία Φρούιτ» Χρήστος Τασιούλας, ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα Νίκος Νταλαγιάννης, εκπρόσωποι των μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς και πλήθος παραγωγών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στα Δένδρα – Πλατανούλια πραγματοποιήθηκε εκτενής επιτόπιος έλεγχος, με έμφαση στο εκτεταμένο φαινόμενο της «ξήρανσης παραγωγικής βέργας» και των σοβαρών προσβολών που πλήττουν τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα από τα αγροτεμάχια των παραγωγών, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της ασθένειας και να προσδιοριστούν τα εμπλεκόμενα παθογόνα. Όπως επισημάνθηκε από τους επιστήμονες, πέραν του φουζικόκκου που ήδη έχει καταγραφεί στις ροδακινιές, υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία και άλλων επιβαρυντικών παραγόντων που οδηγούν σε εκτεταμένη απώλεια παραγωγής.

Προηγήθηκε επίσκεψη σε καλλιέργειες στον Τύρναβο, όπου παρουσία τοπικών μέσων ενημέρωσης αναδείχθηκε το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί: εκτεταμένη καρπόπτωση, παραμορφώσεις καρπών, ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής και ζημιές από πρόσφατα καιρικά φαινόμενα.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς δεν αφορά μόνο τη φετινή παραγωγή, αλλά και το ίδιο το φυτικό κεφάλαιο των καλλιεργειών. Όπως επισημάνθηκε, σε πολλές περιπτώσεις η παραγωγή έχει ουσιαστικά χαθεί, γεγονός που οδηγεί τους παραγωγούς σε οικονομική ασφυξία.

Ο Στέλιος Τσικριτσής από την πλευρά του στάθηκε στη στήριξη της δημοτικής αρχής, που μαζί με τους συλλόγους και τους συνεταιρισμούς της περιοχής ζητά άμεση κρατική παρέμβαση διεκδικώντας :

• Άμεσες και πλήρεις αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών στις καλλιέργειες (αχλάδια, ροδάκινα, κεράσια και λοιπές πληγείσες παραγωγές) με διαδικασίες από τον ΕΛΓΑ.

• Ένταξη όλων των πληγεισών καλλιεργειών σε προγράμματα αποζημιώσεων, τόσο για τις παθογένειες όσο και για τις ζημιές από τη χαλαζόπτωση.

• Επιτάχυνση των διαδικασιών εκτιμήσεων και καταβολής αποζημιώσεων.

• Ενίσχυση και στελέχωση του ΕΛΓΑ με το απαραίτητο προσωπικό για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών. Την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους.