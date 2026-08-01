Νέες ενέργειες για την αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου των πληγέντων παραγωγών

Με νέες παρεμβάσεις συνεχίζει ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής τις διεκδικήσεις για την ουσιαστική στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση των προηγούμενων ημερών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στις σοβαρές ζημιές που υπέστη το φυτικό κεφάλαιο.

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ και το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Λάρισας, την οποία κοινοποίησε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και στους βουλευτές του Νομού Λάρισας, ζητά την άμεση ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την καταγραφή και αποζημίωση των ζημιών που υπέστησαν τα ίδια τα δέντρα, τα αμπέλια και οι λοιπές πολυετείς καλλιέργειες.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι πρώτες αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές επιβεβαιώνουν πως η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στην απώλεια της φετινής παραγωγής. Οι ισχυρές χαλαζοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές πληγές στους κορμούς, στους βραχίονες και στη βλάστηση των δέντρων και των αμπελιών, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη μελλοντική παραγωγική τους ικανότητα και, σε πολλές περιπτώσεις, καθιστά αναγκαίες πολυετείς παρεμβάσεις αποκατάστασης ή ακόμη και την αντικατάσταση του φυτικού κεφαλαίου.

Για τον λόγο αυτό ο Δήμαρχος ζητά:

• την άμεση ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών του ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο,

• το άνοιγμα των απαραίτητων κωδικών ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς που αφορούν όχι μόνο την απώλεια της φετινής παραγωγής αλλά και τις ζημιές στα ίδια τα δέντρα, στα αμπέλια και στις πολυετείς καλλιέργειες,

• την άμεση αποστολή γεωπονικών κλιμακίων για την πλήρη αποτύπωση της έκτασης των ζημιών,

• τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε οι πληγέντες παραγωγοί να αποζημιωθούν δίκαια και έγκαιρα για το σύνολο των ζημιών που υπέστησαν.

Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι η αγροτική οικονομία αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας και πως οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αναγνώριση και καταγραφή των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους παραγωγούς, οι οποίοι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την απώλεια του φετινού εισοδήματος, αλλά και τον κίνδυνο σημαντικής μείωσης της παραγωγής των επόμενων ετών.

Οι νέες αυτές ενέργειες εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια του Δήμου Τυρνάβου για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πρόσφατη θεομηνία. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον ΕΛΓΑ, πραγματοποιεί αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και διεκδικεί την επίσπευση όλων των διαδικασιών, ώστε κανένας παραγωγός να μη μείνει χωρίς την αποζημίωση που δικαιούται.

Ο Δήμος Τυρνάβου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, διεκδικώντας την άμεση και πλήρη στήριξη του αγροτικού κόσμου της περιοχής.