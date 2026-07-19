Νέες επενδύσεις από την εταιρεία Mikel – Το εργοστάσιο της Λάρισας, το νέο blend και οι 2,5 χιλιάδες τόνοι καφέ

Η αγορά του καφέ μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς οι διεθνείς αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, οι απαιτήσεις για βιωσιμότητα και η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς δημιουργούν νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις του κλάδου. O Δημήτρης Κριεμπάρδης, Chief Strategy & Sustainability Officer της εταιρείας Mikel μιλώντας στο capital.gr, παρουσίασε τις επενδύσεις που υλοποιούνται, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος του καφέ και το όραμα της εταιρείας για το μέλλον.

O Δημήτρης Κριεμπάρδης ανέφερε ότι ο σύγχρονος καταναλωτής είναι πιο ενημερωμένος και πραγματοποιεί πιο συνειδητές επιλογές. Δεν επιλέγει μόνο ένα προϊόν, αλλά μια εταιρεία, μια φιλοσοφία και αξίες με τις οποίες θέλει να ταυτίζεται. Ενδιαφέρεται για την ποιότητα των πρώτων υλών, τον τρόπο παραγωγής, τη διαφάνεια και τη στάση μιας επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια η εταιρεία Mikel επενδύει στην παραγωγή, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην εκπαίδευση του δικτύου και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην υγεία και την ευημερία του καταναλωτή.

Η ανάπτυξη του νέου blend αποτέλεσε μια απαιτητική διαδικασία, η οποία διήρκεσε αρκετούς μήνες και περιλάμβανε τη δοκιμή περισσότερων από 100 ποικιλιών καφέ και διαφορετικών προφίλ καβουρδίσματος. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Guru Beans Factory στη Λάρισα, όπου πραγματοποιείται ο πλήρης έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν τα συστήματα ποιοτικού ελέγχου και εφαρμόστηκαν διεθνή πρότυπα πιστοποίησης.

Η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ στη σύγχρονη παραγωγική μονάδα Guru Beans Factory. Η Guru Beans Factory διαθέτει σήμερα ετήσια δυναμικότητα περίπου 2.550 τόνων, εξυπηρετώντας καταστήματα της Mikel Coffee Company σε περισσότερες από 20 χώρες. Συμπληρώνοντας, ο κ. Κριεμπάρδης γνωστοποίησε ότι οι επενδύσεις συνεχίζονται, καθώς ήδη έχει προγραμματιστεί η εγκατάσταση δεύτερης αυτόματης συσκευαστικής γραμμής, η οποία θα αυξήσει την παραγωγικότητα του τμήματος κατά περίπου 200%, ενώ ολοκληρώνεται και η μελέτη δημιουργίας νέας γραμμής παραγωγής προϊόντων κάψουλας.

Κλείνοντας, ο Chief Strategy & Sustainability Officer της εταιρείας ανέφερε ότι η εξετάζεται προσεκτικά το ενδεχόμενο επέκτασης σε νέα κανάλια διανομής, διατηρώντας πάντοτε ως προτεραιότητα την ποιότητα και την προστασία της αξίας του εμπορικού της σήματος.