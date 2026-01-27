Νέες εργασίες για τον κυκλικό κόμβο Φαρσάλων-Ηρ. Πολυτεχνείου-Παναγούλη 

Σε νέο στάδιο εισέρχεται το έργο κατασκευής του κυκλικού κόμβου Φαρσάλων-Ηρ. Πολυτεχνείου-Παναγούλη, από σήμερα, Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, οπότε και τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εργοταξιακού χαρακτήρα, με μείωση πλάτους λωρίδων κυκλοφορίας, αλλά και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα των οδών που γίνονται τα έργα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, τo στάδιo Β4 (ΦΕΚ 3793/Β/17-7-2025) αφορά στην ανακατασκευή του τμήματος της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου (στα Ο.Τ. 832 , ΟΤ 830 Α, ΟΤ 830 και τμήμα του ΟΤ 828) από την οδό Κολοκοτρώνη έως και 70μ πριν την διασταύρωση με την οδό Παναγούλη (δεξιά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων από την οδό Κολοκοτρώνη προς την οδό Παναγούλη), καθώς και την ανακατασκευή του τμήματος της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου, από την οδό Φαρσάλων έως την οδό Ιάσωνος, στο πρόσωπο του ΟΤ 495, ΟΤ ΚΧ495 και τμήμα του ΟΤ ΚΧ 493 (δεξιά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων από την οδό Φαρσάλων προς την οδό Ιάσωνος).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στις κάθετες οδούς θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων εμφανίζονται στο παρακάτω απόσπασμα:

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για το στάδιο Β4 θα εφαρμοστούν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η κυκλοφορία των οχημάτων , στην περιοχή της Ζώνης των Έργων , της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου θα γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία, λόγω της στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού) σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Κολοκοτρώνη προς την οδό Παναγούλη, διατηρώντας τις λωρίδες κυκλοφορίας στην διασταύρωση με την οδό Παναγούλη.

Αντίστοιχα η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου θα γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,40 μ. έως 3,50 μ. (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία, λόγω της στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού) σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Φαρσάλων προς την οδό Ιάσωνος.

Θα υπάρχει απαγόρευση της στάσης & στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ηρ.Πολυτεχνείου, από την οδό Βουτσιλά προς την οδό Κολοκοτρώνη (OT 832 A).

Η κυκλοφορία των πεζών στην περιοχή των έργων θα γίνεται από διάδρομο (πλάτους από 2,00μ έως 2,50μ) που θα δημιουργηθεί από την κατάληψη τμήματος της οδού και η οριοθέτηση του θα γίνεται από την εξωτερική πλευρά με την τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας και από την εσωτερική πλευρά με την τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος. Η κάθετη διέλευση αυτών θα γίνεται από τις υπάρχουσες διαβάσεις στις διασταυρώσεις της με τις άλλες οδούς. Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται διάδρομος διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,20 μ.

Ανακατασκευή πεζοδρομίων

Η ισχύς των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα έχει εφαρμογή από σήμερα, Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026 έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, καθ’ όλο το 24ωρο. Ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων στην οδό Παναγούλη (από την οδό Δημάρχου Αστεριάδου προς την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου) στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων προς τη οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται στο πλαίσιο του δημοτικού έργου “Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δακτυλίου Λάρισας” προϋπολογισμού 11,7 εκ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του ΥΠΕΣ και το Δήμο Λαρισαίων.