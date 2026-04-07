Νέες Μεγάλες Διακρίσεις για το Street Latin Dan Studio σε Θεσσαλονίκη και TDF

Συνεχίζεται το σερί επιτυχιών για τη σχολή χορού Street Latin Dan Studio της Λάρισας, με τους αθλητές της να ξεχωρίζουν για ακόμα μια φορά σε κορυφαίες διοργανώσεις, φέρνοντας στην πόλη μας σημαντικά βραβεία.

Πρώτη Θέση στο Salonica Open

Η αρχή έγινε το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Salonica Open, όπου η σχολή κατέκτησε την κορυφή. Στην κατηγορία Duo Salsa Ladies, η Ναταλί Κυριάκη και η Κλεοπάτρα Παπαδούλη πήραν την 1η θέση, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την εκρηκτική τους παρουσία. Την προετοιμασία της ομάδας υπέγραψε ως προπονήτρια η Ναταλί Κυριάκη.



Διάκριση στο Διεθνές Φεστιβάλ TDF

Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν την Παρασκευή 3 Απριλίου, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του Thessaloniki Dance Festival (TDF), ενός από τα μεγαλύτερα χορευτικά γεγονότα. Στην κατηγορία Bachata Couples Freestyle, ο Γιάννης Ρέλλιας και η Νεκταρία Κυριακοπούλου κατέκτησαν τη 2η θέση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική τους πορεία. Το ζευγάρι προπονήθηκε υπό την καθοδήγηση του Απόστολου Πισσά.

Αυτές οι διακρίσεις αποτελούν καρπό σκληρής Practice και αφοσίωσης, τοποθετώντας τη Λάρισα στον χάρτη των κορυφαίων χορευτικών σχολών της χώρας.