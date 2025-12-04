Νέες συλλήψεις για κατοχή ηρωίνης και κάνναβης

Συνεχίζονται οι συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στο νομό Λάρισας.

Χθες το απόγευμα συνελήφθη σε περιοχή του Τυρνάβου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3,2 γραμμαρίων.

Επίσης συνελήφθησαν, χθες στη Λάρισα, δύο άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, διότι: ο ένας σε γενόμενο έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 1,8 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Ο δεύτερος κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και αυτοσχέδιο τσιγάρο μείγματος κάνναβης και καπνού.