Νέες υπερβάσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση στη Λάρισα

Για μια ακόμη ημέρα καταγράφηκαν υπερβάσεις, άνω των ορίων, στους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Λάρισα.

Αναλυτικά:

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει το πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά την:

14/01/26, είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 91,41 μg/m3, στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) ήταν 79,77 μg/m3 και στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) ήταν 66,30 μg/m3. Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 24,61 μg/m3 έως 253,12 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη), από 33,30 μg/m3 έως 176,08 μg/m3 στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων), από 27,00 μg/m3 έως 139,14 μg/m3 στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου).

Για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται δυσμενής εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 76 και 100 μg/m3 στη περιοχή του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) και της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς και τα παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. Άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να έρθουν σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό τους. Άτομα άνω των 65 ετών επίσης, θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα.

Για το γενικό πληθυσμό θα πρέπει κάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση − δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται δυσμενής εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 στη περιοχή του Διοικητήριο (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.