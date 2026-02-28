Νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι στον Δήμο Ελασσόνας

Με απόφαση του Δημάρχου Ελασσόνας, κ. Νικολάου Γάτσα, η οποία εκδόθηκε χθες ορίζεται το νέο διοικητικό σχήμα του Δήμου.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι αναλαμβάνουν καθήκοντα από την 1η Μαρτίου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

​Σύμφωνα με την απόφαση, το σχήμα των Αντιδημάρχων διαμορφώνεται ως εξής:

​Καρανίκας Δημήτριος: Προγραμματισμού, Πολεοδομίας & Ακίνητης Περιουσίας (Άμισθος). Θα αναπληρώνει επίσης τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας του. ​Καρκαβανίδου – Σκρέτα Ευφροσύνη: Κοινωνικής Πρόνοιας (με ευθύνη για προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» και το Κέντρο Κοινότητας). ​Έξαρχος Κωνσταντίνος: Τεχνικών Έργων. ​Δραγατσίκης Ιωάννης: Αθλητισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας και Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ​Τσιατσίκας Δημήτριος: Καθαριότητας και Αγροτικής Οδοποιίας Νοτίου Τομέα (Δ.Ε. Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Αντιχασίων, Βερδικούσιας, Ποταμιάς). ​Κωσταφάκας Θωμάς: Πρασίνου και Αγροτικής Οδοποιίας Βορείου Τομέα (Δ.Ε. Λιβαδίου, Σαρανταπόρου, Ολύμπου, Καρυάς). ​Γκουτζαμάνης Ευάγγελος: Άρδευσης. ​Γκουγκουλή Παρασκευή: Παιδείας, Ισότητας και Νεολαίας. ​Δημουλάς Αστέριος: Πολιτισμού (Άμισθος), με ειδική μέριμνα για την ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων. ​Δήμκος Κωνσταντίνος: Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Αστυνομίας.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα, ορίστηκαν δύο Εντεταλμένοι Σύμβουλοι:

​ Αναγνωστούλης Σταύρος: Για θέματα Υγείας.

​Κατσιούρας Γεώργιος: Για θέματα Πολιτικής Προστασίας.

​Ανδρέας Νικούλης (elassona884.gr)