Νέος γραμμικός επιταχυντής για τους ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Εγκρίθηκε η προμήθεια νέου γραμμικού επιταχυντή για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Φώτη Σερέτη.

Αναλυτικά:

“Ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και μέλος της Εθνικής Αρχής Προμηθειών Υγείας κ. Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης σκοπιμότητας, μετά από την 409η /17-3-2026 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., κατόπιν εισήγησής του, της προμήθειας ενός γραμμικού επιταχυντή με συνοδό εξοπλισμό, για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.190.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου αναμένεται να υποστηριχθεί μέσω σχετικής Πρόσκλησης που πρόκειται να εκδοθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030/ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ανωτέρω προμήθεια θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ογκολογικούς ασθενείς της 5ης Υ.ΠΕ., δεδομένου ότι ο εν λόγω γραμμικός επιταχυντής τελευταίας τεχνολογίας και εξέλιξης θα είναι ο πρώτος που θα λειτουργήσει σε δημόσιο νοσοκομείο πανελλαδικά με αποτέλεσμα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να διαθέτει δύο γραμμικούς επιταχυντές”.