Νέος δημοτικός αστυνομικός στην ομάδα του Δήμου Λαρισαίων

Με ακόμη έναν υπάλληλο ενισχύεται η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Λαρισαίων, ο οποίος ορκίστηκε και αναλαμβάνει υπηρεσία στο Τμήμα Αστυνόμευσης και Ελεγχόμενης Στάθμευσης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για τον κ. Νικόλαο Ρούγκα (Π.Ε., επιτυχόντα της με αρ. 1Κ/2024 προκήρυξης του ΑΣΕΠ). Να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα ορκίστηκαν ακόμη δύο νέοι δημοτικοί αστυνομικοί, στο πλαίσιο της ίδιας προκήρυξης.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (30.03.2026), στο Δημαρχείο Λάρισας, από τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, κ. Αριστείδη Καρτσαφλέκη, παρουσία και της αναπλ.Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Καλλιόπης Κακαρδάκη.