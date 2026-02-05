Νέος κύκλος παρεμβάσεων στην πόλη του Αμπελώνα

Οι ασφαλτοστρώσεις στον Δήμο Τυρνάβου επεκτείνονται και βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον προγραμματισμό, το σχέδιο και τις διεκδικήσεις της δημοτικής αρχής. Η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων, σε συνδυασμό με τον απαραίτητο τεχνικό σχεδιασμό, επέτρεψαν οι παρεμβάσεις να συμπληρώνουν η μία την άλλη, ώστε τα κομμάτια του «παζλ» να κουμπώνουν λειτουργικά και ουσιαστικά.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και με βάση τις δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής ότι το τέλμα στο οποίο βρισκόταν ο τόπος μας θα λάβει τέλος, ανοίγει ένας νέος κύκλος έργων, αυτή τη φορά στην πολύπαθη περιοχή της πόλης του Αμπελώνα. Μια περιοχή που για χρόνια βίωσε την εγκατάλειψη και την αδιαφορία, με σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της και χρόνιες επιβαρύνσεις, σε συνδυασμό με κακοτεχνίες του παρελθόντος.

Μετά την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης μπροστά από τα σχολικά συγκροτήματα του Αμπελώνα – έργο που έδωσε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα οδικής ασφάλειας για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς – τα συνεργεία βρίσκονται από χθες στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μία βασική οδική αρτηρία της πόλης, η οποία βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση που πλημμύριζε με την πρώτη νεροποντή. Αφού προηγήθηκαν έργα κατασκευής ομβρίων και κρασπεδοποιίας ενισχύοντας την αντιπλημμυρική ασφάλεια, οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη.

Την πορεία των εργασιών διαπίστωσε και ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο μαζί με την Αντιδήμαρχο Διαμάντω Μπάσμπα, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκο Αρβανίτη, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αμπελώνα Τάκη Θεοχαρίδη – ο οποίος βρίσκεται διαρκώς επί ποδός – καθώς και τους δημοτικούς συμβούλους Γιώργο Σπάχο και Γιάννη Αλεξανδρή.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος εστίασε στην οδική ασφάλεια, στη σοβαρή προβληματικότητα των υποδομών, στη χρόνια επιβάρυνση της περιοχής του Αμπελώνα, αλλά και στην ξεκάθαρη προτεραιοποίηση που δίνει η δημοτική αρχή σε έργα ουσίας. Όπως τόνισε, υλοποιείται και συνεχίζεται ένα μεγάλο πλέγμα παρεμβάσεων τόσο στην πόλη του Τυρνάβου όσο και στα χωριά του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Στον Αμπελώνα οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν με ένα έργο που υλοποιείται από τη ΔΕΥΑ Τυρνάβου και το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανακατασκευή της οδού Λαρίσης, έναν ακόμη κεντρικό άξονα με αυξημένες ανάγκες. Η δημοτική αρχή συνεχίζει με συνέπεια, σχέδιο και επιμονή, βάζοντας τέλος σε χρόνιες παθογένειες και προχωρώντας σε παρεμβάσεις που αφήνουν μόνιμο αποτύπωμα.