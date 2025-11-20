Νέος κύκλος παρουσιάσεων στην Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων

Ένα διαφορετικό ταξίδι στον χρόνο προσφέρουν από τις αρχές Δεκεμβρίου οι εβδομαδιαίες παρουσιάσεις που φιλοξενούνται στην Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων. Κάθε Πέμπτη, από τις 7 έως τις 8 το απόγευμα, ο χώρος ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό, μετατρέποντας την επίσκεψη σε μια εμπειρία βυθισμένη στη μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις κομβικές στιγμές που διαμόρφωσαν την ταυτότητα των Φαρσάλων, να ενημερωθούν για τα ευρήματα των ανασκαφών και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις οι οποίες αναδεικνύουν τη συνέχεια και το βάθος της τοπικής ιστορίας. Η ατμόσφαιρα του ίδιου του χώρου – ενός τόπου που «αφηγείται» το παρελθόν μέσα από τα εκθέματά του – ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπειρία.

Λόγω της διαδραστικής μορφής των παρουσιάσεων, ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, κυμαινόμενος μεταξύ 10 και 20 ατόμων. Η κράτηση κρίνεται απαραίτητη για όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους.

Ο Δήμος Φαρσάλων καλεί το κοινό να δηλώσει εγκαίρως το ενδιαφέρον του και να γίνει μέρος ενός πολιτιστικού ταξιδιού που «γράφει» νέες σελίδες γνώσης για τα Φάρσαλα και την ιστορική τους πορεία.