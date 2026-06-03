Νέος κύκλος σεμιναρίων χορού «Χορεύοντας τη Γνώση»

Η Μεταπτυχιακή Ειδίκευση «Σπουδές στο Χορό» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με την Α.μ.Κ.Ε. «Δρώμενον – Εστία Λαογραφίας & Τέχνης» και το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, διοργανώνει τον 2ο Κύκλο Σεμιναρίων Χορού «Χορεύοντας τη Γνώση», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουνίου στην Ηπειρωτική Εστία Λάρισας και στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας.

Πρόκειται για μια διημερίδα εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων που συνδυάζει θεματικές επιστημονικές εισηγήσεις και πρακτικά εργαστήρια χορού, με στόχο την παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών και εφαρμοσμένων προσεγγίσεων, την προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και την ενίσχυση της χορευτικής κατάρτισης των συμμετεχόντων.

-Το πρόγραμμα των πρακτικών σεμιναρίων υλοποιείται από φοιτητές και αποφοίτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στο Χορό» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. εκπαιδευτικούς και καθηγητές φυσικής αγωγής, αναδεικνύοντας την παιδαγωγική, πολιτιστική και καλλιτεχνική διάσταση του χορού μέσα από ένα σύγχρονο πλαίσιο θεωρητικής γνώσης και βιωματικής εμπειρίας.

Ως εισηγητές συμμετέχουν οι:Απόστολος Σβάνας, Δημήτρης Γουλιμάρης, Θωμάς Ράδης, Παναγιώτης Ασαρίδης και Σωτήρης Καραβασίλης.

Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στην Ηπειρωτική Εστία Λάρισας (Καρδίτσης 139, συνοικία Ηπειρώτικα) και απευθύνονται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, χοροδιδασκάλους, ερευνητές, μέλη πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να προσεγγίσει τον χορό ως μέσο γνώσης, έκφρασης και πολιτισμού.