Νέος μετεωρολογικός σταθμός στο κέντρο της Λάρισας 

Nέος μετεωρολογικός σταθμός εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο κέντρο της Λάρισας και συγκεκριμένα στην συνοικία του Αγ. Κωνσταντίνου.

Ο μετεωρολογικός σταθμός της εταιρείας Levenhuk και μοντέλο Wezzer Pro Lp500, αποτελείται από ανεμόμετρο, ανεμοδείκτη, βροχόμετρο, θερμόμετρο και υγρόμετρο.

Επίσης καταγράφει την ηλιακή ακτινοβολία και τον δείκτη UV. Εχει πολύ υψηλή ακρίβεια στις μετρήσεις και μπορεί να συγκριθεί ακόμα και με τα μοντέλα Davis.

