Νέος μόνιμος υπάλληλος στον Δήμο Τυρνάβου

Μια ακόμη προσθήκη στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Τυρνάβου επικυρώθηκε σήμερα, με την ανάληψη υπηρεσίας και την ορκωμοσία της νέας μόνιμης υπαλλήλου Ελένης Χαρισούλη του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Η νέα υπάλληλος αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά της, ενισχύοντας τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου και συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Την κ. Χαρισούλη καλωσόρισαν στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής και η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Διαμάντω Μπασμπά, οι οποίοι της ευχήθηκαν καλή αρχή, υγεία και κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων της.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με μόνιμο προσωπικό αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η Δημοτική Αρχή καλωσορίζει τη νέα υπάλληλο και της εύχεται μια δημιουργική και παραγωγική πορεία στον Δήμο Τυρνάβου.