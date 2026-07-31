Νέος πρόεδρος στην ΠΑΕ ΑΕΛ ο Κωνσταντίνος Κλεισιάρης

Νέος πρόεδρος της ΑΕΛ ορίστηκε από την γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ο Κωνσταντίνος Κλεισιάρης, ενώ τη θέση του αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Στέλιος Νάκας.

Είναι Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας Van Kay Management Consulting, στην Λάρισα, απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με κατεύθυνση την Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Διετέλεσε στέλεχος στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο σε θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: Senior Relationship Manager στην fintech επενδυτική εταιρεία EXANTE, στην Λεμεσσό, Relationship Manager στην Eurobank Χρηματιστηριακή, στην Αθήνα, Relationship manager στην Αμερικανική τραπεζα Citibank, στο Λονδίνο, assistant Relationship Manager στην Ελβετική τράπεζα Julius Baer, στην Ζυρίχη, OTC Derivatives Specialist στην Αμερικανική τράπεζα State Street, στο Λουξεμβούργο, senior partner και επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Ολυμπία Χρηματιστηριακή, στην Αθήνα.

Είναι πιστοποιημένος Ειδικός Διαπραγματευτής αξιογράφων και παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.