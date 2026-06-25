Νέος υπάλληλος Πληροφορικής στον Δήμο Φαρσάλων

Ορκίστηκε στο γραφείο του δημάρχου Φαρσάλων, κ. Μάκη Εσκίογλου και ανέλαβε υπηρεσία, νέος υπάλληλος, Π.Ε. Πληροφορικής, ο κ. Παναγιώτης Γκανάτσιος. Ο κ. Εσκίογλου ευχήθηκε στο νέο υπάλληλο καλή και παραγωγική θητεία.

Το παρών στην ορκωμοσία έδωσαν η αντιδήμαρχος κ. Σοφία Χατζηπλή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ελένη Μπαχατίρογλου, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Βούλα Μπαλαμπάνη και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Κωνσταντίνα Μπανιά.