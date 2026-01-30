Με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, ο Δήμος Ελασσόνας προχωρά σε νέο έργο στην Κοινότητα Μεσοχωρίου, προϋπολογισμού 149.700,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης των ασφαλτοστρωμένων δρόμων εντός οικισμού και αναβάθμιση του υφιστάμενου αθλητικού χώρου, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και τις υποδομές άθλησης και ψυχαγωγίας της περιοχής.

Οι παρεμβάσεις συνδέονται με τις ζημιές που προκλήθηκαν από διάφορα φυσικά φαινόμενα και εντάσσονται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους και η αναβάθμιση του αθλητικού χώρου, με άμεσο όφελος για τη νεολαία και τους κατοίκους του οικισμού.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες περιλαμβάνουν:

Αθλητικός χώρος

· Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων σε βάθος έως 15 cm

· Γενικές εκσκαφές και κατασκευή συμπυκνωμένης βάσης

· Ασφαλτική προεπάλειψη και στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 cm

· Τοποθέτηση ακρυλικού τάπητα για το γήπεδο καλαθοσφαίρισης

· Αποξήλωση και αντικατάσταση υφιστάμενων μπασκετών με νέες, ολυμπιακών διαστάσεων

· Κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων σκυροδέματος παρτεριών στον περιβάλλοντα χώρο

Αποκατάσταση οδών εντός οικισμού

· Ανύψωση και καταβίβαση φρεατίων

· Καθαρισμός ερεισμάτων

· Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους για τη διόρθωση μικρών ανωμαλιών

· Τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αναμένεται η σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ασφαλέστερη μετακίνηση εντός του οικισμού και η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού χώρου άθλησης και ψυχαγωγίας για τη νεολαία και τους κατοίκους της Κοινότητας Μεσοχωρίου.