Νέο Δ.Σ. στην Τοπική Διοίκηση Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξή :

Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλεύς- Βαλάντης Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΖΑΧΟΣ Σωτήριος Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ Μαρία Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΑΡΕΤΙΔΟΥ Μαρία ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.: ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ Ευάγγελος ΤΑΜΙΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΥ Θεολόγης ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ : ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ Δημήτριος ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.: ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ Βάιος- Χαράλαμπος

Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λάμπρος ΜΕΛΟΣ : ΒΙΤΣΑΚΤΣΗ Αγγελική ΜΕΛΟΣ : ΦΩΤΙΟΥ Ιωάννης

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους για την ανταπόκρισή και τη συμμετοχή όλων στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων. Διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.