Εγκαίνια είχε την περασμένη Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ένα νέο κατάστημα στη Λάρισα με βιολογικά και παραδοσιακά προϊόντα “Ερμής Κέρασμα”.

Επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις από όλη την Ελλάδα καθώς και προϊόντα bio, χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά και αλάτι.

Στόχος του νέου εγχειρήματος είναι να συνδέσει τους τοπικούς παραγωγούς, που ακολουθούν πρακτικές που σέβονται τη γη και την υγεία μας, με τις απαιτήσεις του κοινού για ποιοτικά και γευστικά προϊόντα.

Ανάμεσα στην ποικιλία επιλογών, μπορεί κάποιος να βρει ζυμαρικά, spreads, μαρμελάδες,

γλυκά του κουταλιού, όσπρια και πολλά ακόμη.

Εκτός από το φυσικό κατάστημα, αγορές μπορούν να γίνουν και μέσω του e-shop:

ermiskerasma.com

Διεύθυνση: Ηλιάννα Βούλγαρη, Κώστας Γιωτόπουλος

