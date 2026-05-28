Νέο ξεκίνημα στον Σύλλογο Γυναικών Μακρυχωρίου

Σε κλίμα αισιοδοξίας και ενότητας πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός στο οίκημα του Συλλόγου Γυναικών Μακρυχωρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πορείας του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές.

Τον αγιασμό τέλεσε ο ιερέας του χωριού, π. Αθανάσιος, ο οποίος ευχήθηκε υγεία, δύναμη και δημιουργικό έργο στη νέα διοίκηση του συλλόγου, τονίζοντας πως η προσφορά και η ενότητα αποτελούν πολύτιμες αξίες για την τοπική κοινωνία. «Ο Σύλλογος Γυναικών αποτελεί ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς για το Μακρυχώρι. Εύχομαι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να έχει φώτιση, αγάπη και συνεργασία σε κάθε του βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Μητσογιάννης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μακρυχωρίου κα Άννα Καραπάνου – Μαγαλιού, η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Δέσποινα Φουσίκα, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και πλήθος κατοίκων του χωριού.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης συνεχάρη θερμά τη νέα Πρόεδρο του Συλλόγου κα Δέσποινα Φουσικά, καθώς και όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ευχόμενος υγεία, δύναμη και επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Τόνισε τη διαχρονική και πολύτιμη προσφορά του Συλλόγου Γυναικών Μακρυχωρίου στην πολιτιστική, κοινωνική και εθελοντική ζωή του τόπου, επισημαίνοντας ότι οι δράσεις του συλλόγου αποτελούν παράδειγμα ενεργής συμμετοχής και κοινωνικής ευαισθησίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να βρίσκεται αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε προσπάθεια που προάγει τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην άριστη συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Νίκο Μητσογιάννη και την Πρόεδρο της Δ. Κ. Μακρυχωρίου κα Άννα Καραπάνου – Μαγαλιού για τη στήριξη των δράσεων και των πρωτοβουλιών του συλλόγου.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, συνεχίζοντας την αξιόλογη πορεία των προηγούμενων διοικήσεων, θα συμβάλλει δυναμικά στη διατήρηση των παραδόσεων, στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς και στη διοργάνωση δράσεων που ενώνουν και ενεργοποιούν την τοπική κοινωνία.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Μητσογιάννης ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία στη νέα διοίκηση του Συλλόγου, τονίζοντας πως ο εθελοντισμός και η ενεργή συμμετοχή των γυναικών αποτελούν σημαντικό πυλώνα για την πρόοδο και τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική παρακαταθήκη και το έργο των προηγούμενων διοικήσεων του Συλλόγου Γυναικών Μακρυχωρίου, επισημαίνοντας ότι η νέα διοίκηση καλείται να συνεχίσει με το ίδιο μεράκι, συνέπεια και δημιουργικότητα την αξιόλογη πορεία και προσφορά του συλλόγου προς τον τόπο και τους κατοίκους του.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μακρυχωρίου κα Άννα Καραπάνου – Μαγαλιού εξέφρασε τη χαρά της για τη δυναμική παρουσία και τη συνέχιση της δράσης του Συλλόγου, επισημαίνοντας πως η συνεργασία όλων των φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα ζωντανό και δημιουργικό χωριό.

Η νέα διοίκηση του Συλλόγου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν αυτή τη σημαντική στιγμή, δίνοντας το μήνυμα πως με συνεργασία, διάθεση προσφοράς και ενεργή συμμετοχή, ο Σύλλογος θα συνεχίσει δυναμικά το έργο και τις δράσεις του προς όφελος του Μακρυχωρίου και των κατοίκων του.