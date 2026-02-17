Νίκαια: Γονείς και μαθητές ενημερώθηκαν για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Το Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, πραγματοποίησε με επιτυχία μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκπαιδευτική δράση- ομιλία με θέμα: «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Κυβερνοασφάλεια για Γονείς και Μαθητές/ριες: Προστατεύοντας τα Παιδιά μας στη Σύγχρονη Ψηφιακή Πραγματικότητα».

Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Ανθυπαστυνόμος Αποστόλης Καψάλης, ο οποίος παρουσίασε με σαφήνεια και παραστατικά παραδείγματα τους κινδύνους που ενδέχεται να ελλοχεύουν στο διαδίκτυο, καθώς και πρακτικούς τρόπους με τους οποίους γονείς και μαθητές/ριες μπορούν να προστατευθούν αποτελεσματικά.

Μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκαν θέματα όπως:

• η ασφαλής πλοήγηση και η προστασία προσωπικών δεδομένων,

• η αναγνώριση ψεύτικων λογαριασμών και κακόβουλου περιεχομένου,

• ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) και τρόποι αντιμετώπισής του,

• ο ρόλος των γονέων στη σωστή καθοδήγηση και εποπτεία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας δόθηκε η δυνατότητα σε μαθητές/ριες και γονείς να θέσουν ερωτήματα και να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση, αποκομίζοντας χρήσιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές.

Ο Διευθυντής του σχολείου, Δρ Δημήτριος Μαρινόπουλος, δήλωσε:

«Η ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας και η προστασία των παιδιών μας από τους κινδύνους του διαδικτύου αποτελούν βασική προτεραιότητα για το σχολείο μας. Μέσα από τη συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, ενδυναμώνουμε γονείς και μαθητές/ριες, καλλιεργώντας υπεύθυνες στάσεις και συμπεριφορές στον ψηφιακό κόσμο».

Η Διεύθυνση του σχολείου ευχαριστεί θερμά την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας και τον Ανθυπαστυνόμο Αποστόλη Καψάλη για τη σημαντική συμβολή τους στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ψηφιακής παιδείας που υλοποιεί το σχολείο, με στόχο τη διαμόρφωση ενημερωμένων, υπεύθυνων και ψηφιακά εγγράμματων πολιτών.