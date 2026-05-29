Ναυαγοσωστικές υπηρεσίες για την πισίνα στη Νεάπολη εξασφάλισε ο Δήμος Λαρισαίων

Στη Ναυαγοσωστική Ακαδημία Λάρισας ανέθεσε ο Δήμος Λαρισαίων την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης στη δημοτική πισίνα της Νεάπολης για το φετινό καλοκαίρι.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απαραίτητη φροντίδα για λουόμενους και συγκεκριμένα για το διάστημα από 01 Ιουνίου 2026 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Ιδρυτής της Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Λάρισας είναι ο Αντώνης Αλέξανδρος Αργυράκος ο οποίος δραστηριοποιείται, στη Λάρισα, στον τομέα των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης και εκπαίδευσης.

Το συνολικό κόστος της συνεργασίας ανέρχεται σε 40.000 ευρώ.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr