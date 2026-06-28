Να συνδεθεί η επιχειρηματικότητα στην Θεσσαλία με τη γνώση και το Πανεπιστήμιο – Παρέμβαση Κουρέτα στην ετήσια συνέλευση των Βιομηχάνων (ΣΒΘΣΕ)

Την πρότασή του για το πώς μπορεί να ενισχυθεί και να τεθεί σε ισχυρές και σωστές βάσεις η ανάπτυξη στη Θεσσαλία, κατέθεσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουρέτα, πρωτίστως πρέπει να επανασχεδιαστεί το ζήτημα της επιχειρηματικότητας, που θα έχει ως κεντρικό άξονα τη γνώση και βασικό πυλώνα τα Πανεπιστήμια. «Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα στην πράξη με συγκεκριμένες δράσεις. Πρέπει όμως να ξανασχεδιάσουμε το τι σημαίνει επιχειρηματικότητα στην Θεσσαλία μαζί με τον φορέα της γνώσης που είναι το πανεπιστήμιο. Η συνεργατικότητα της γνώσης με το επιχειρείν, είναι ο δρόμος και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο» δήλωσε, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Ο κ. Κουρέτας παρουσιάζοντας την πρόταση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο οποίος στο πλαίσιο της προτεραιοποίησης και των συμπράξεων με ερευνητικούς φορείς, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνει τη μεγάλη ανάγκη της αλλαγής αντίληψης στο ζήτημα της ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσίασης των συνεργατικών έργων έρευνας και καινοτομίας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Η νέα εκδήλωση (είχε προηγηθεί η πρώτη στο Διαχρονικό Μουσείο στις 12/6/26) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 12:00, στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, το οποίο υποστηρίζει τη δράση. Συνολικά 36 νέες συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων χρηματοδοτούνται με στόχο να συνδιαμορφώσουν το μέλλον της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πέντε επιλεγμένες επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ο Δημ. Κουρέτας τόνισε την ανάγκη αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, με κοινό στόχο την ανάσχεση του brain drain και τη θωράκιση του περιφερειακού παραγωγικού μοντέλου.

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, για την αναπτυξιακή πορεία της Θεσσαλίας παρουσίασε στη διάρκεια της ομιλίας του, ο περιφερειάρχης, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την γενικότερη στρατηγική της χώρας. Όπως ανέφερε, η Θεσσαλία σήμερα αποτελεί πρότυπο – παράδειγμα ανάπτυξης, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά γενικά για όλη την Ευρώπη. Και προφανώς δεν έκανε χρήση της υπερβολής ο κ. Κουρέτας καθώς διευκρίνισε το συλλογισμό του με στοιχεία. Όπως τόνισε: «Η Ελλάδα σήμερα παρουσιάζει τον εξής ισολογισμό: 85 δις ευρώ εισαγωγές και 52 δις ευρώ εξαγωγές. Αντιθέτως, η Θεσσαλία έχει 2,2 δις ευρώ εξαγωγές και 1,3 δις ευρώ εισαγωγές! Είναι το απόλυτο παράδοξο. Και από το σύνολο των εξαγωγών, το 70% αφορά τρόφιμα».

Συνεχίζοντας ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας την ανάλυση της πρότασης, ανέφερε σχηματικά την ύπαρξη τεσσάρων Θεσσαλιών! Και εξηγώντας τόνισε τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία: «Η περιοχή της Λάρισας έχει την Ελασσόνα (κατά κύριο λόγο παράγει τυροκομικά, κρέατα), την Αγιά (παράγει φρούτα), τον Τύρναβο (αποστάγματα, κρασί, σταφύλι) και τα Φάρσαλα (στηρίζεται στις μεγάλες καλλιέργειες). Η παραπάνω διάρθρωση αποτελεί και την γενικότερη εικόνα της Θεσσαλίας». Με βάση αυτή τη Θεσσαλία του σήμερα, ο κ. Κουρέτας, ζητάει από την ελληνική Πολιτεία να προσαρμόσει την πηγή γνώσης στην ανάπτυξη που έχει πλέον η Θεσσαλία. Ο ίδιος το διευκρινίζει: «Τα πανεπιστήμια παράγουν δύο «προϊόντα»: τους απόφοιτους και την έρευνα. Ο απόφοιτος πρέπει να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη και στη χώρα που μορφώθηκε. Η έρευνα που παράγεται πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την τοπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι καθοριστικοί για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Κι εδώ τίθενται τα ερωτήματα:

Υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα γαλακτοκομίας στην Ελασσόνα; Υπάρχουν τμήματα στα Φάρσαλα για τις μεγάλες καλλιέργειες; Υπάρχει τμήμα στη Μαγνησία που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το μέταλλο;» Εν κατακλείδι, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, χτύπησε το …καμπανάκι λέγοντας: «Πρέπει να ξαναχτίσουμε τον ακαδημαϊκό χάρτη. Η Πολιτεία θα πρέπει να διαβουλευτεί με την κοινωνία για το πώς πρέπει να ξαναχτιστεί για να έχει σχέση με την τοπική κοινωνία. Έχουμε όλοι μας μεγάλο χρέος να ξαναχτίσουμε αυτή τη σχέση»