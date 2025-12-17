ΝΔ: Συγκροτήθηκαν η ΔΕΕΠ Λάρισας και οι ΔΗΜΤΟ (Oνόματα)

Μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές των οργάνων της Νέας Δημοκρατίας στον Νομό Λάρισας που έλαβαν χώρα στις 23 Νοεμβρίου 2025 και σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης του κόμματος συγκροτήθηκαν σε σώμα και ορίστηκαν οι νέες οργανωτικές συνθέσεις των Δ.Σ. της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας και των κατά τόπους ΔΗΜ.Τ.Ο., ως εξής:
Δ.Ε.Ε.Π. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΑΝΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΩΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΒΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ: ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜ.Τ.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ &ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ
ΤΑΜΙΑΣ &ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΚΥΡΑΝΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: ΚΟΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜ.Τ.Ο. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ &ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’: ΜΠΙΛΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ &ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΟΥΤΣΟΜΕΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ:ΜΑΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜ.Τ.Ο. ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ &ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ &ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΚΟΥΜΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΖΙΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜ.Τ.Ο. ΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΣΜΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ &ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΓΕΩΡΓΟΒΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜ.Τ.Ο. ΤΕΜΠΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΟΥΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΒΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΧΑΛΙΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ