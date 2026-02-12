Νεαρός Λαρισαίος τράκαρε, την κοπάνησε, αλλά τον έπιασαν

Οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς δίπλωμα, έπεσε πάνω σε ένα άλλο και το έβαλε στα πόδια.

Λεπτομέρειες στην ενημέρωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες (11-02-2026) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, 19χρονος ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, χθες (11-02-2026) το μεσημέρι στη Λάρισα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο προαναφερόμενος, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, ενεπλάκη σε τροχαίο υλικών ζημιών με έτερο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε άλλος ημεδαπός, ενώ στη συνέχεια, ο 19χρονος εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

