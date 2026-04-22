Νομική εκδήλωση στη Λάρισα για τις πρόσφατες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Νομική εκδήλωση με θέμα «Οι πρόσφατες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές διακεκριμένοι νομικοί και πανεπιστημιακοί. Ο Ιωάννης Δελνικοστόπουλος, καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, θα αναπτύξει το θέμα «Η νέα τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων». Ο Δημήτριος Τσικρικάς, επίσης καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, θα μιλήσει για «Τα ένδικα μέσα έπειτα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ». Επιπλέον, ο Παναγής Χριστοδούλου, δικηγόρος, θα παρουσιάσει την εισήγηση «Οι ειδικές διαδικασίες, τα ασφαλιστικά μέτρα και η εκούσια δικαιοδοσία μετά τον Ν. 5221/2025».

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο ενημέρωσης της νομικής κοινότητας για τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις και απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις αλλαγές της πολιτικής δικονομίας.