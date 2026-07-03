Νύχτες Κινηματογράφου 2026 με ιταλικές ταινίες στον κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Οι Νύχτες Κινηματογράφου στον κήπο του Μουσείου ξεκίνησαν φέτος με αφιέρωμα στον ιταλικό κινηματογράφο.

Οι προβολές, που έχουν γίνει θεσμός για την πόλη μας και συγκεντρώνουν πάρα πολλούς φίλους του σινεμά, διοργανώνονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και τον Σύλλογο Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.

Στο δεύτερο κινηματογραφικό ραντεβού στον δροσερό κήπο μας την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα προβληθεί η ταινία:

“Familia” (δράμα/ψυχολογικό θρίλερ, Ιταλία, 2024, 124΄) του Francesco Costabile, με τους: Francesco Di Leva, Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Marco Cicalese, Francesco De Lucia, Tecla Insolia.

Υπόθεση : Ο εικοσάχρονος Λουίτζι Σελέστε ζει με τη μητέρα του, Λίτσια, και τον αδελφό του, Αλεσάντρο. Οι τρεις τους είναι πολύ δεμένοι. Έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από την τελευταία φορά που είδαν τον Φράνκο, τον πατέρα τους, ο οποίος κατέστρεψε την παιδική ηλικία των δύο αγοριών και τη νεότητα της Λίτσια με αναμνήσεις φόβου και κακοποίησης. Ο Λουίτζι αναζητώντας μια ταυτότητα, αποφασίζει να ενταχθεί σε ακροδεξιά ομάδα, όπου κυριαρχούν η οργή και η καταπίεση. Μια μέρα ο Φράνκο επιστρέφει, διεκδικώντας τα παιδιά και την οικογένειά του, αλλά παραμένει ο άνθρωπος που συνήθιζε να δηλητηριάζει ό,τι άγγιζε, καθιστώντας όσους αγαπούσε αιχμαλώτους της σκιάς του.

Η ιστορία του Λουίτζι και της οικογένειάς του είναι μια ιστορία που φτάνει στα βάθη της αβύσσου, για να ακολουθήσει ένα μονοπάτι αναγέννησης, όποιο κι αν είναι το κόστος.

Πληροφορίες στο τηλ. 2413508242, καθημερινά 08.00-20.00.

Ώρα έναρξης προβολής: 21.30.

Είσοδος ελεύθερη.