Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Παζάρι των Φαρσάλων – Στόχος η προσέλκυση χιλιάδων επισκεπτών τον Αύγουστο

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για την Εμποροπανήγυρη Φαρσάλων 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 21 Αυγούστου στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Λαϊκής Αγοράς Φαρσάλων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες και πωλητές μπορούν ήδη να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, με την προθεσμία να ολοκληρώνεται στις 21 Ιουλίου 2026. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (mindev.gov.gr) στην πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, οι κατηγορίες των δικαιούχων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα OPEN MARKET, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων.

Η δημοτική αρχή έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τη φετινή διοργάνωση, με την αρμόδια Επιτροπή Εμποροπανήγυρης να έχει συγκροτηθεί και να εξετάζει όλα τα οργανωτικά, τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα, ώστε ο ιστορικός θεσμός να διεξαχθεί με ασφάλεια και επιτυχία.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου αναφέρει: «Η Εμποροπανήγυρη Φαρσάλων αποτελεί έναν ιστορικό θεσμό που μετρά πάνω από 400 χρόνια ζωής, βαθιά ριζωμένο στην παράδοση του τόπου μας. Για τον Δήμο μας η διοργάνωση αυτή αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, η αρμόδια Επιτροπή Εμποροπανήγυρης Φαρσάλων 2026 έχει ήδη συγκροτηθεί και συνεδρίασε, εξετάζοντας σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, τις συναρμόδιες αντιδημαρχίες, τις τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες όλα τα ζητήματα και τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή, εύρυθμη και επιτυχή λειτουργία του θεσμού. Στο χώρο της αγοράς θα αναπτυχθούν περίπου 170 θέσεις για τη φιλοξενία εκθετών και πωλητών με είδη ένδυσης, υπόδησης, είδη σπιτιού, παιχνίδια και κάθε λογής εμπορεύματα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακές γεύσεις στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις έψησης, τον ξακουστό, παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλων, αγαπημένα είδη όπως λουκουμάδες, παγωτά και ποπ κορν, καθώς και προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς. Παράλληλα, προγραμματίζεται η λειτουργία ψυχαγωγικών διατάξεων χαμηλής επικινδυνότητας για παιδιά, με γνώμονα την ασφάλειά τους.

Στόχος μας είναι ο Αύγουστος, μέσα από το ιστορικό Παζάρι και τις παράλληλες πολιτιστικές δράσεις του Δήμου, να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών, προσφέροντας μια ισχυρή τόνωση στην τοπική αγορά των Φαρσάλων, αλλά κυρίως την ευκαιρία σε όλους να περάσουν καλά, να ψυχαγωγηθούν και να σμίξουν ξανά με συγγενείς και φίλους».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, στον χώρο της εμποροπανήγυρης θα φιλοξενηθούν περίπου 170 θέσεις εκθετών και πωλητών, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσουν χώροι εστίασης και αναψυχής, με έμφαση στα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής και ιδιαίτερα στον φημισμένο χαλβά Φαρσάλων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης δράσεις ψυχαγωγίας για παιδιά, με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι και η φετινή διοργάνωση θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλία, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και διατηρώντας ζωντανό έναν θεσμό που συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία και την κοινωνική ζωή των Φαρσάλων.

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