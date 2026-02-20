Ξεκίνησαν οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Κιλελέρ

Σε αποκριάτικους ρυθμούς κινείται αυτές τις μέρες ο Δήμος Κιλελέρ. εκδηλώσεις ετοιμάζονται για το τετραήμερο 20,21,22 και 23 Φεβρουαρίου. Τσικνίσματα, εδέσματα, παραδοσιακή φασολάδα, φακές και ντόπιο κρασί θα προσφερθούν στους επισκέπτες.

Μουσική και ψυχαγωγητές θα εκτοξεύσουν την αποκριάτικη διάθεση.Οι Απόκριες φέτος έχουν προορισμό τον Δήμο Κιλελέρ όπου το κέφι ανάβει και η γιορτή ξεκινά.Μικροί και μεγάλοι ετοιμάζονται για μοναδικές αποκριάτικες εκδηλώσεις σε κάθε κοινότητα του Δήμου, με μουσική, χορό, παραδοσιακά δρώμενα και ατελείωτη διασκέδαση!

Ξεκίνησε το τετραήμερο των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Κιλελέρ με το αποκριάτικο πάρτι, παρουσία ανιματέρ, που διοργάνωσε ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Καλαμακίου σε καφετέρια του χωριού.

Η καρδιά του καρναβαλιού χτυπά δυνατά στη Νίκαια στην πρωτεύουσα του Δήμου!

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 11:00 οι μικροί μας φίλοι δίνουν ραντεβού στη πλατεία της Νίκαιας σε ένα εντυπωσιακό αποκριάτικο παιδικό πάρτι! Παιχνίδια, εκπλήξεις και χορός χωρίς σταματημό!

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 17:00 διοργανώνεται μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση και η πλατεία γεμίζει καρναβαλιστές.Χρώματα, φαντασία και χαμόγελα και ένα μαγικό θεματικό πάρκο περιμένει μικρούς και μεγάλους. «Η Αλίκη στη Χώρα του Καρναβαλιού» ζωντανεύει! Λαγοί που μιλάνε, τραπουλόχαρτα που χορεύουν και εκπλήξεις σε κάθε γωνιά!

Στη συνέχεια στήνεται το γαϊτανάκι, όλοι γλεντάνε και χορεύουν γύρω από τη αναμμένη φωτιά με μουσική και νόστιμα εδέσματα. Ξεφαντώνουν μέχρι αργά! Και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου γιορτάζουν τα Κούλουμα με παραδοσιακή ντόπια φακή, σαρακοστιανά εδέσματα, άφθονο κρασί μουσική και χορό! Αυτό το τριήμερο μικροί και μεγάλοι φορούν αποκριάτικη στολή, αφήνουν έγνοιες και γίνονται μια μεγάλη παρέα! Η γιορτή ξεκινά!

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 11:00 στη Νίκαια και στις 18:00 στον Άγιο Γεώργιο, στο Αρμένιο και τα Κυπαρίσσια

Κυριακή της Αποκριάς 22 Φεβρουαρίου στις 18:30 Αχίλλειο, Μ. Μοναστήρι, Νίκη, Σωτήριο, Αγναντερή, Μέλισσα, Ελευθέριο, Καλαμάκι, Γαλήνη, Κιλκελέρ και Μελισσοχώρι

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στις 11:30 Νίκαια, Κιλελέρ, Νέο Περιβόλι, Αγ. Ανάργυροι, Κυπάρισσος, Μικρό Βουνό, Δίλοφο, Καλό Νερό, Μοσχοχώρι, Μύρα, Νέες Καρυές, Σοφό, Γαλήνη, Γλαύκη, Μελία, Μελισσοχώρι, Ομορφοχώρι, Πλατύκαμπος, Χάλκη, Νάματα, Δοξαράς και Ζάππειο και στις 13:00 στο Καλαμάκι.