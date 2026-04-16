Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής στο 4ο Ανοιχτό Τουρνουά Τένις του Δήμου Φαρσάλων

Με στόχο την ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας και την προώθηση του «ευ αγωνίζεσθαι», ο Δήμος Φαρσάλων προχωρά στη διοργάνωση του 4ου Ανοιχτού Τουρνουά Τένις (4ο Open Farsala), το οποίο θα φιλοξενηθεί στα δημοτικά γήπεδα της πόλης από τις 9 Μαΐου έως και τις 12 Ιουλίου 2026.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το αθλητικό σωματείο «Ολυμπιάδα» και τον Αθλητικό Σύλλογο Φαρσάλων, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους φίλους της αντισφαίρισης στην περιοχή.

Το τουρνουά περιλαμβάνει κατηγορίες μονών αγώνων για άνδρες και γυναίκες, ενώ προβλέπονται και κατηγορίες διπλών και μεικτών αγώνων, εφόσον υπάρξει επαρκής συμμετοχή. Η αγωνιστική δράση θα εξελιχθεί σε τρεις γύρους με συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα έως τα τέλη Ιουνίου, πριν την ολοκλήρωση της διοργάνωσης στα μέσα Ιουλίου.

Η μορφή των αγώνων είναι νοκ-άουτ, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας προβλέπεται super tie break στους 10 πόντους. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον προγραμματισμό των αγώνων τους σε συνεννόηση μεταξύ τους, φροντίζοντας για την κράτηση των γηπέδων μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την έγκαιρη ενημέρωση των διοργανωτών για τα αποτελέσματα, ώστε να διατηρείται ενημερωμένο το ταμπλό.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, ενώ οι αγώνες θα διεξάγονται κυρίως τα Σαββατοκύριακα, κατόπιν συνεννόησης. Τα αποτελέσματα, οι κληρώσεις και η πορεία του τουρνουά θα αναρτώνται τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου όσο και σε σχετική εφαρμογή κρατήσεων.

Στους νικητές των κατηγοριών μονών και διπλών θα απονεμηθούν κύπελλα, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικά. Ο Δήμος θα παρέχει επίσης τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των αγώνων, όπως μπαλάκια τένις.

Οι αγώνες θα διεξάγονται χωρίς διαιτησία, στηριζόμενοι στο πνεύμα της ευγενούς άμιλλας, ενώ οι συμμετέχοντες καλούνται να αποδεχτούν τους όρους της διοργάνωσης και να δηλώσουν υπεύθυνα ότι είναι σε καλή κατάσταση υγείας. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι η ευθύνη για την υγεία και τη φυσική κατάσταση των αθλητών ανήκει στους ίδιους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προληπτικής ιατρικής παρακολούθησης.

Η διοργάνωση του Δήμου Φαρσάλων έρχεται να ενισχύσει τη σύνδεση του αθλητισμού με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας μια ακόμη ευκαιρία συμμετοχής και άθλησης για πολίτες κάθε επιπέδου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Τόπος Διεξαγωγής: Γήπεδα τένις Δήμου Φαρσάλων

Χρόνος Διεξαγωγής: 9 Μαΐου έως 12 Ιουλίου

Έναρξη: Σάββατο 9 Μαΐου

Κατηγορίες Τουρνουά: Μονό Ανδρών, Μονό Γυναικών, Διπλό Ανδρών (εφόσον συμπληρωθεί), Διπλό Γυναικών (εφόσον συμπληρωθεί), Μεικτό (εφόσον συμπληρωθεί).

Στοιχεία τουρνουά: 1ος Γύρος έως 24.05.2026, 2ος Γύρος έως 7.06.2026, 3ος Γύρος έως 21.06.2026

Λήξη: Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Οι κληρώσεις και τα αποτελέσματα των αγώνων του 4ου Ανοιχτού Τουρνουά Τένις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων https://dimosfarsalon.gr/ και στην εφαρμογή https://booking.open1.eu/.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στα τηλέφωνα: Βασιλείου Ιωάννης : 6937479640, Μπασαγιάννης Χρήστος: 6948783158, Γκρίτζαλης Νικόλαος: 6937439634, Μανετζής Αντώνιος : 6973307903, Τσελεπίδου Παρασκευή: 6989681096.