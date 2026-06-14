Ξεκίνησαν οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας – Κάλπες και ηλεκτρονική ψηφοφορία έως τη Δευτέρα

Ξεκίνησαν σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Οι γιατροί του νομού έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία του Συλλόγου είτε εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΕΥΣ.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ταυτόχρονα με δια ζώσης και ηλεκτρονική ψηφοφορία και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, αρκετά μέλη του Συλλόγου προσήλθαν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, δίνοντας το στίγμα μιας ιδιαίτερα σημαντικής διαδικασίας για τη λειτουργία και την εκπροσώπηση του ιατρικού σώματος στη Λάρισα.

Η έναρξη της εκλογικής διαδικασίας αποτυπώνει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των γιατρών σε μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία για τον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής.

Φωτό από larissanet.gr