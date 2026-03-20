Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Κουκουφλή στα Φάρσαλα

Σε εξέλιξη βρίσκονται πλέον οι εργασίες για την κατασκευή και αποκατάσταση πεζοδρομίων στην οδό Κουκουφλή στα Φάρσαλα, ένα έργο που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην αναβάθμιση της αστικής εικόνας της περιοχής.

Την έναρξη των παρεμβάσεων επιθεώρησε ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών.

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση και την ανάπλαση της οδού Κουκουφλή, με βασικό αντικείμενο την ανακατασκευή των πεζοδρομίων και την αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων, καθώς και την ενίσχυση του δημοτικού φωτισμού με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων. Οι παρεμβάσεις εκτείνονται από τη συμβολή της οδού Κουκουφλή με την οδό Αχιλλέως έως και τη διασταύρωση με τις οδούς Κουμουνδούρου και Ρήγα Φεραίου.

Πρόκειται για μία ουσιαστική παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των πεζών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του αστικού ιστού.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε: «Η αναβάθμιση των υποδομών της πόλης μας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Με τις παρεμβάσεις στην οδό Κουκουφλή δίνουμε έμφαση στην ασφάλεια των πεζών, στην προσβασιμότητα και στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια τον σχεδιασμό μας για σύγχρονες και λειτουργικές γειτονιές, αλλά και χωριά, με έργα που έχουν άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των πολιτών».