Ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης στην παιδική χαρά της οδού Καναδά

Σε εξέλιξη βρίσκονται πλέον οι εργασίες αναβάθμισης της παιδικής χαράς στην οδό Καναδά στα Φάρσαλα, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και πλήρως προσβάσιμου χώρου παιχνιδιού και αναψυχής για παιδιά και συνοδούς. Το έργο υλοποιείται βάσει εγκεκριμένης μελέτης και περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στις υποδομές, στον εξοπλισμό και στη συνολική λειτουργικότητα του χώρου.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι αποξηλώσεις των παλαιών οργάνων παιδικής χαράς και του αστικού εξοπλισμού, με πρόβλεψη ώστε μέρος αυτών να επανατοποθετηθεί. Παράλληλα, απομακρύνονται υφιστάμενα κιγκλιδώματα για τη δημιουργία νέας εισόδου στη νοτιοανατολική πλευρά, η οποία θα συνδυάζεται με ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθολική προσβασιμότητα, με υποβιβασμό πεζοδρομίου, κατασκευή ραμπών ΑμεΑ, νέων διαδρομών κίνησης, καθιστικών αναβαθμών και σκαλοπατιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Θα δημιουργηθούν νέες βάσεις σκυροδέματος για την τοποθέτηση πιστοποιημένων δαπέδων ασφαλείας και οργάνων, με κατάλληλα κράσπεδα ώστε να αποφεύγονται υψομετρικές διαφορές και κίνδυνοι τραυματισμού.

Ο χώρος θα αποκτήσει και αρκετό πράσινο, ενώ στη νοτιοδυτική πλευρά προβλέπεται η κατασκευή γηπέδου mini ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα, περιμετρική περίφραξη, προστατευτικά υλικά στους τοίχους και νέες εστίες, ενισχύοντας τις δυνατότητες άθλησης των παιδιών.

Το έργο περιλαμβάνει ακόμη βαφές κιγκλιδωμάτων και τοιχοποιιών, τοποθέτηση νέων περιφράξεων και πορτών, καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού, όπως παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε ότι «η αναβάθμιση της παιδικής χαράς της οδού Καναδά αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για την ποιότητα ζωής των οικογενειών και των παιδιών της περιοχής. Δημιουργούμε έναν σύγχρονο, ασφαλή και προσβάσιμο χώρο για όλους, με έμφαση στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητική. Η επένδυση σε τέτοιους χώρους είναι επένδυση στο μέλλον της πόλης μας».

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η παιδική χαρά αναμένεται να παραδοθεί πλήρως ανανεωμένη εντός της ερχόμενης άνοιξης, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες ψυχαγωγίας και ασφάλειας των παιδιών στα Φάρσαλα.