Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης οδών σε Νέα Λεύκη και Νέες Καρυές

Υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Κιλελέρ Θ. Νασιακόπουλουκαι εκπροσώπου της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.» με αντικείμενο την κατασκευή του έργου με τον τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμων στους οικισμούς Νέα Λεύκη και Νέων Καρυών» συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00€ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η ασφαλτόστρωση δρόμων στον οικισμό της Νέας Λεύκης συνολικού μήκους 1.000μ και μέσου πλάτους 5,0μ και στον οικισμό των Νέων Καρυών δρόμου συνολικού μήκους 160μ. και μέσου πλάτους 4,0μ. Στις εργασίες ασφαλτόστρωσης περιλαμβάνεται η εκσκαφή των υφιστάμενων χωματόδρομων σε μέσο βάθος 0,40μ, η επίχωση με κατάλληλα αδρανή υλικά λατομείου κατηγορίας Ε4, η κατασκευή υπόβασης με υλικό κατηγορίας 3Α πάχους 20εκ και η τελική επίστρωση με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ.

Στην υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες οι Αντιδήμαρχοι Ε. Παπαγιαννούλης και Χ. Τσιχίτας, η Γ.Γ. του Δήμου Β. Χλιάπη–Γκουνιαρούδη και οι Πρόεδροι των ΤΚ Νέας Λεύκης και Ν. Καρυών Μ. Κουρεούδη – Πάλλα και Χ. Μουτούδης. Παράλληλα ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες εργασίες από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία.

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ που παραβρέθηκε στην έναρξη των εργασιών, επικεφαλής κλιμακίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:Ο Δήμος μας συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Το έργο ασφαλτόστρωσης δρόμων στις κοινότητες της Νέας Λεύκης και των Νέων Καρυών αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση η οποίαέρχεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή όχληση κατά τη διάρκεια των εργασιών, διαβεβαιώνοντάς τους ότι στόχος μας είναι ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο για όλους. Συνεχίζουμε καθημερινά με έργα ουσίας, που αφήνουν θετικό αποτύπωμα σε κάθε περιοχή του Δήμου μας».