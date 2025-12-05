Ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Κιλελέρ

Ξεκίνησαν με ιδιαίτερη επιτυχία η χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με την φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων στον Δήμο Κιλελέρ.

Τα πρώτα δέντρα άναψαν στο Αχίλλειο, στο Σωτήριο στο Μεγάλο Μοναστήρι, στην Κυπάρισσο,στον Κραννώνα, στους Αγίους Αναργύρους στα Νάματα, στη Νίκη και στο Αρμένιο.

Σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα φωταγωγηθούν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στο Ζάππειο στις 17:00 και στη Χαρά στις 19:00.

Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει άναμμα των χριστουγεννιάτικων δέντρων στη Χάλκη στις 17:00 στη Μελία στις 18:00, στη Γλαύκη στις 19:00 και στο Ομορφοχώρι στις 20:00.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου θα ανάψουν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στο Μικρό Βουνό στις 17:00, στο Μαυροβούνι στις 18:00 και στα Βούναινα στις 19:00.

Η προγραμματισμένη για σήμερα φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρο στη Νίκαια αναβάλλεται λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και μετατίθεται για τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 18:30.